Tom Holland: Drew Barrymore posta le (tenerissime!) foto dell’attore da piccolo!

Drew Barrymore ha commosso tutti con un post dedicato all’attore di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland, ricordandoci quanto era adorabile da bambino!

Il mondo di Hollywood, per quanto popolato di star ed apparentemente sterminato, è in fondo un piccolo mondo ed universo in cui si conoscono un po’ tutti! Molti attori famosi, pure non frequentandosi regolarmente, si conoscono molto bene e conoscono bene gli sviluppi delle rispettive carriere! Spesso i social sono uno specchio della vita social dei VIP e rivelano amicizie inaspettate: basta pensare a quella tra Drew Barrymore e Tom Holland!

Sì, proprio così: un recente post di Instagram dell’attrice veterana di Hollywood ci riporta indietro al 2011, quando Tom Holland era solo un ragazzino che si affacciava al mondo dello spettacolo. Adesso, a 25 anni, Holland è un uomo ma anche una delle più celebri e brillanti star del grande schermo! Grazie al successo da record planetario di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland è stato proiettato nell’iperuranio dello star system. Drew, in ogni caso, con un suo throwback, ricorda anche il Tom precedente all’avvento di Spider-Man. Un Tom che la celebre attrice ha imparato ad amare profondamente. Ecco il tenero post di Drew Barrymore dedicato a Tom Holland:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Drew ha sottolineato, nella lunga caption, quanto fosse stato speciale ed unico il suo incontro con il giovane Tom. Inoltre, fa i complimenti all’artista per le sue capacità di ballerino e la sua relazione con la co-star Zendaya, definendola “la più meravigliosa delle donne“. Non è solo Drew Barrymore a decantare le lodi di Tom, anche la celebre collega Naomi Watts si è unita alle lusinghe nei confronti della sua co-star di The Impossibile, appellandosi a lui come al “migliore, il più dolce in assoluto“. Insomma, le grandi attrici adorano Tom Holland. E chi può biasimarle! Tom apparirà – a brevissimo – nel ruolo di Nathan Drake in Uncharted!