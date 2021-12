I fan sono in trepida attesa dell’ultima stagione, arrivata al capitolo finale annunciato solo qualche settimana fa, che arriva a gennaio 2022

Mentre i fan di tutto il mondo attendono la sesta e ultima stagione, il cast di This Is Us è propenso a realizzare anche un film dopo la fine della serie. Il popolare e acclamato dramma della NBC vede protagonisti Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley nei panni della famiglia Pearson, una famiglia di cui il pubblico vede il proprio passato, presente e futuro, e che ha fatto commuovere l’intero globo con le 5 stagioni già andate in onda.

In una recente intervista con ET Canada, il cast ha affermato che sarebbe propenso a realizzare un film ispirato allo show. In particolare, Milo Ventimiglia che interpreta Jack Pearson ha detto che secondo lui sarebbe bello raccontare le storie di Kate, Randall e Kevin: “Non so se la storia di Jack può andare avanti, ma si può assolutamente raccontare una storia di Kevin-Randall-Kate. Con loro si può parlare di cose dei giorni nostri”. Anche Mandy Moore, che in This Is Us interpreta Rebecca ha detto qualcosa su un possibile film: “Stavamo ridendo l’altro giorno con alcuni membri del cast, su tutti questi show che stanno per essere riavviati, non sono finiti solo cinque, sei, sette anni fa? Faremo il reboot di “This Is Us” tra sei anni? Sarei pronto a fare qualsiasi cosa che mi riunisse a tutti qui”

Per il momento, si attende la sesta stagione dello show, che arriverà il 4 gennaio su NBC e in Italia ancora non si sa. Per il film chissà, magari il cast ha ragione e probabilmente il creatore Dan Fogelman tra qualche anno penserà anche a un film, ma è troppo presto per dirlo.