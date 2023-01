The White Lotus: dove sarà ambientata la terza stagione? Le ultime indiscrezioni

Dopo il grande successo ottenuto dalla seconda stagione e la vittoria ai Golden Globes 2023 come miglior miniserie, The White Lotus – la serie tv HBO creata, sceneggiata e diretta da Mike White – tornerà sul piccolo schermo con una terza stagione, annunciata già lo scorso novembre. Sui nuovi episodi c’è molto curiosità, a partire dall’ambientazione. Se la prima stagione è stata girata alle Hawaii e la seconda in Sicilia, la terza stagione di The White Lotus potrebbe, secondo recenti indiscrezioni, essere ambientata in un “nuovo” continente.

The White Lotus – Stagione 3, dove saranno ambientati i nuovi episodi?

Secondo gli ultimi rumours, la terza stagione di The White Lotus potrebbe essere ambientata in un resort di lusso asiatico. Una location totalmente inedita per la serie quindi, che lo stesso creatore della serie aveva “spoilerato” qualche tempo fa. “Penso sarebbe divertente andare in un altro continente. Abbiamo fatto l’Europa, ora magari l’Asia, qualcosa un po’ folle così“, ha dichiarato Mike White. Oltre alla location, i nuovi episodi potrebbero incentrarsi su un tema diversa: “La prima stagione si concentrava in qualche modo sui soldi, e poi la seconda sul sesso. Ho pensato che la terza potrebbe essere uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione orientale e la spiritualità. Penso che potrebbe essere un mosaico interessante per farsi un altro giro al White Lotus“, ha confessato sempre White.

Intanto, le location italiane della seconda stagione di The White Lotus sono state prese d’assalto dai fan della serie. “La notizia dell’ assegnazione del Golden Globe alla serie “White Lotus 2” è un’altra buona notizia per Taormina. Già con la messa in onda della fiction abbiamo verificato che dopo ogni puntata le prenotazioni dagli Usa si impennavano visibilmente. Ora, con questo riconoscimento, speriamo che le cose possano ulteriormente migliorare“, ha dichiarato nelle ultime ore il sindaco di Taormina Mario Bolognari.