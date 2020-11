Cosa faranno e dove andranno i protagonisti dell’atteso The Suicide Squad?

A poco a poco veniamo a conoscenza di sempre più dettagli sull’atteso nuovo film di James Gunn, la sua prima incursione nel mondo della DC, The Suicide Squad, che ha terminato le riprese a fine febbraio e che ha presentato ufficialmente durante un panel del DC FanDome. Abbiamo visto un filmato e i bellissimi poster che ci hanno presentato tutti i personaggi del film, ma sapevamo ben poco della trama. Fino ad ora. In una recente intervista il dirigente della Warner Bros. Peter Safran ha offerto alcuni dettagli intriganti che fanno luce sulla nuova storia:

Devono distruggere una prigione dell’era nazista e un laboratorio chiamato Jotunheim, dove sono stati imprigionati dei prigionieri politici e dove sono stati condotti degli esperimenti.

Jotunheim suonerà molto famigliare agli appassionati di mitologia norrena. È infatti il nome del regno dei giganti di roccia e ghiaccio. Il come sarà collegato al film di Gunn resta un mistero. Safran ha aggiunto che la squadra dovrà anche recuperare qualcosa dalla prigione, che nel film è ubicata a Corto Maltese, una piccola isola del Sud America che è apparsa anche in vari progetti DC, tra cui Arrow.

Per quanto riguarda i membri del cast troviamo molti volti familiari, tra cui Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Joel Kinnaman nei panni di Rick Flag e Jai Courtney nei panni di Boomerang, che riprendono i loro rispettivi ruoli dal film del 2016. Si uniranno a loro Idris Elba come Bloodsport, John Cena come Peacemaker, David Mastmalchian come Polka-Dot Man, Daniela Melchior come Ratcatcher, Flula Borg come Javelin, Nathan Fillion come TDK, Peter Capaldi come Il Pensatore, Pete Davidson come Black Guard, Alice Braga come Sol Soria, Sean Gunn come Weasel, Michael Rooker come Savant, Mayling Ng come Mongal e Steve Agee come King Shark. Gunn ha recentemente ammesso che la Warner Bros. e la DC Entertainment gli hanno dato “completa libertà di uccidere chiunque” nel film, sarà dunque interessante vedere come si svolgerà la storia.

