Ecco il poster ufficiale del film horror intitolato The Nest, (Il Nido), primo lungometraggio di Roberto De Feo

The Nest è una pellicola horror che vede protagonisti Francesca Cavallin, Ginevra Francesconi, Justin Alexander Korovkin e Maurizio Lombardi. Il film è stato scritto da Lucio Besana, Margherita Ferri e Roberto De Feo ed è prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution. Alla produzione esecutiva ci sono Prem1ere Film e il progetto è sostenuto dalla Film Commission Torino Piemonte. Lo vedremo in uscita nelle sale il 14 agosto 2019 distribuito da Vision Distribution. Ecco dunque a voi la locandina ufficiale della pellicola.

Di seguito invece ci mostriamo la sinossi ufficiale di The Nest: