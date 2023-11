The Marvels: Brie Larson è stata la prima ad accogliere Iman Vellani nell’MCU

The Marvels è il recente cinecomic de La Casa delle Idee che ha saputo coinvolgere il pubblico amante dell’MCU, nonostante sia stato parecchio divisivo nell’accoglienza generale (anche della critica): il film, diretto da Nia DaCosta (Candyman, Little Woods), infatti, sembra aver seguito un filone quasi indipendente rispetto al mondo di Kevin Feige, proponendo quindi qualcosa di decisamente più accessibile e lineare piuttosto che complesso e stratificato. Un risultato che in alcuni casi ha colpito in positivo, in altri, invece, è stato attaccato ferocemente perché non in grado più di restituire quella poca epica rimasta del Marvel Cinematic Universe.

The Marvels è arrivato nelle sale italiane dall’8 novembre 2023

Detto questo, all’interno di The Marvels, vediamo in particolare tre supereroine all’opera ovvero Captain Marvel (che ha il volto di Brie Larson e che abbiamo visto per la prima volta nel 2019, all’interno del film omonimo), Monica Rambeau (incarnata da Teyonah Parris, apparsa in WandaVision nel 2021) ed infine Ms. Marvel (interpretata dalla giovane Iman Vellani, vista per la prima volta all’interno della serie omonima). Proprio la più giovane del trio è entrata da relativamente poco nell’immaginario Marvel e proprio Brie Larson, come ha ricordato in una recente apparizione al The Tonight Show with Jimmy Fallon (via CBR), è stata proprio lei ad avviare la Vellani nel mondo di Kevin Feige, quando da poco muoveva i primi passi in questo ambiente supereroistico.

“Essere un supereroe è come un lavoro strano e specifico. Chi altri direbbe: ‘E assicurati di avere delle cerniere extra così puoi andare in bagno.’… Sono cose molto strane.”

Vi ricordiamo che The Marvels, prodotto in particolare dai Marvel Studios con la sceneggiatura affidata alla stessa DaCosta con Megan McDonnell, Elissa Karasik, ha visto la luce nelle sale italiane l’8 novembre 2023 con la produzione esecutiva affidata a Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos, Jonathan Schwartz, Matthew Jenkins.

