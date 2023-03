The Flash: Tom Cruise ha visto il film e l’ha adorato

The Flash è il nuovo lungometraggio di casa DC Comics che arriverà molto a breve in tutte le sale del mondo. La realizzazione, diretta da Andy Muschietti (La madre, IT), da quello che abbiamo visto nei vari materiali di comunicazione, vede il mitico velocista della Justice League, che ha il volto di Ezra Miller (Animali fantastici e dove trovarli, Noi siamo infinito), cercare di cambiare il destino di sua madre, alterando però la realtà per come la conosciamo. Quello che succede, infatti, è che improvvisamente esiste un universo in cui il Generale Zod minaccia il pianeta non essendoci il controllo di metaumani. Il supereroe si fa aiutare da alcune vecchie conoscenze, alcune inaspettate, del mondo DC.

The Flash è in arrivo nelle sale italiane a giugno 2023

Ebbene, nonostante non abbiamo ancora tra le mani, ovviamente, dei pareri della stampa riguardo The Flash visto e considerato che sono fin troppo prematuri, ecco che però una celebre star di Hollywood ovvero Tom Cruise (Mission: Impossible, Top Gun: Maverick) ha avuto la possibilità di vedere il film in anteprima. Come riporta The Hollywood Reporter, infatti, qualche tempo fa proprio l’attore ha incontrato personalmente il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, e, in quell’occasione, il manager ha parlato di quanto fosse bello il progetto. Preso dalla curiosità, Cruise ha chiesto se poteva vederlo in anteprima ed è stato accontentato.

Mentre non è chiaro se il divo ha visto The Flash in formato digitale o ha avuto la possibilità di vederlo su pellicola in un saletta privata, fatto sta che è rimasto davvero colpito dalla realizzazione, a tal punto da voler chiamare direttamente a freddo Muschietti e complimentarsi con lui del risultato finale. Che dire? Sicuramente una sponsorship importante. Vi ricordiamo che The Flash, prodotto da DC Entertainment e Warner Bros., arriverà nelle sale italiane il 14 giugno 2023 con la distribuzione di Warner Bros.

Leggi anche The Flash: la linea di Funko Pop rivela un cameo inaspettato