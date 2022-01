The Flash, i nuovi rumor scatenano la polemica dei fan: saranno veri?

L’arrivo di The Flash è atteso per il novembre del 2022, una data anticipatissima dai fan DC, finché un certo rumor non ha iniziato a circolare sui social

Il programma DC fa invidia a quello Marvel: per i prossimi due anni sono previste uscite attesissime, come The Batman, The Flash e Shazam 2: La Furia degli Dei. The Flash, in particolar modo, ha diffuso un trailer rimasto virale per moltissimo tempo sul web. Un grandissimo assortimento di star, di cameo e grandi ritorni dal passato ha portato il pubblico ad indovinare, interrogarsi ed incuriosirsi sempre di più sul futuro di questo film.

Tuttavia, un rumor diffuso via Twitter e Instagram, quindi in via del tutto ufficiosa, sta però rendendo The Flash controverso ancor prima che il trailer diffuso non sia più il teaser ma quello ufficiale. Quali sono le voci di corridoio che stanno gettando ombra e polemica sul film incentrato sul velocista più famoso del mondo? Sembra che il plot dell’opera sia al centro di un discreto dibattito, in quanto alcuni leaks hanno affermato che sarà sicuramente The Flash a “resettare” in qualche modo l’intero universo DC.

Resettare come? Eliminando definitivamente i due protagonisti assoluti della saga di Justice League, ovvero Batman e Superman. Esattamente, avete letto bene, si vocifera che i due “boss” leggendari dell’ensemble di supereroi DC saranno ufficialmente sostituiti grazie a The Flash. Henry Cavill non riprenderà il suo ruolo di Kal-El ovvero Superman e del famoso (o famigerato) Batfleck (inteso come crasi tra Batman e Ben Affleck, suo interprete nell’universo DC finora) si vedrà ben poco! A quanto pare, entrambi gli eroi saranno soppiantati dalle loro controparti femminili: la nuova Justice League sarà guidata da Batgirl (Leslie Grace) e Supergirl (Sasha Calle). Un importante ruolo sarà coperto anche da Micheal Keaton, che tornerà in The Flash nei panni del suo Batman, il leggendario Uomo Pipistrello del 1989. Insomma, pare proprio che lo Snyderverse sarà “decanonizzato” in qualche modo per lasciare spazio ai nuovi volti della DC. Una scelta controversa che il regista, Andy Muschietti, potrebbe però rendere perfettamente riuscita.