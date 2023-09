The Creator: il regista racconta la più grande lezione appresa da Star Wars

The Creator è il recente lungometraggio diretto da Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) che, da quello che abbiamo visto all’interno delle foto di repertorio e video promozionali, sembra promettere decisamente bene, con una fantascienza che, chiaramente, prende a piene mani dai classici del genere come ad esempio l’universo di Guerre Stellari. Non è un caso, tra l’altro, che lo stesso Edwards ha infatti diretto Rogue One: A Star Wars Story (2016) uno dei film più apprezzati dell’universo di George Lucas, nonostante non si parli effettivamente di un titolo principale. Ecco, proprio a tal proposito, il film-maker in questione ha parlato di quanto lavorare ad un progetto simile lo ha influenzato successivamente.

The Creator è in arrivo nelle sale italiane dal 28 settembre 2023

In una recente intervista con CBR a proposito di The Creator, l’autore ha così raccontato la più grande lezione appresa dal mondo di Guerre Stellari.

“Ci sono un milione di lezioni che impari facendo qualsiasi film, specialmente un film di Star Wars. Una delle cose di cui ero davvero felice in Rogue One era quando andavamo in luoghi reali. Siamo andati alle Maldive, [e] è davvero difficile girare lì. Siamo andati nella valle del Wadi Rum in Giordania. In realtà abbiamo girato in una stazione ferroviaria di Londra e poi l’abbiamo modificato digitalmente. Normalmente in un grande film, hai il permesso di lasciare lo studio una manciata di volte e tutto il resto è schermo verde. Volevo fare un film in cui ogni singola scena fosse, per quanto possibile, una location reale. Sono riuscito a convincere lo studio a realizzare questo film, che abbiamo girato in otto paesi diversi. Siamo andati in tanti posti diversi. Abbiamo percorso 10.000 miglia. Siamo andati sull’Himalaya, in Indonesia. Era solo una scusa per una vacanza, praticamente.”

Vi ricordiamo che The Creator, prodotto in particolare da 20th Century Studios, New Regency Productions, è in arrivo nelle sale italiane dal 28 settembre 2023 con la distribuzione affidata nello specifico a Walt Disney Studios Motion Pictures.

Leggi anche Gareth Edwards racconta The Creator, lo sci-fi Disney “girato come fosse un indie”