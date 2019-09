Si sono concluse le riprese del film scritto e diretto da Jan Schmburg, The Big Other – Il Grande Altro, con Callum Turner e Matilda De Angelis

Matilda De Angelis (Veloce come il vento, Tutto può succedere) e Callum Turner (Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, Assassin’s Creed) sono protagonisti di The Big Other – Il Grande Altro, un film scritto e diretto da Jan Schomburg (Above us only sky, Lose myself). Nel cast della pellicola troviamo anche Anna Bonaiuto, Pino Ammendola e Serra Yilmaz. Di seguito riportiamo la sinossi del film:

Nella Roma piena di luci e colori di una primavera che aspetta che dalla Cappella Sistina esca il nome del nuovo Pontefice, si intrecciano le vicende e le vite di Gregory, giornalista di punta di un importante rete televisiva americana, e Maria una giovane bellissima romana che sta per prendere i voti e diventare suora. Si dipana così una romantica storia d’amore che porterà i due protagonisti a percorrere strade inaspettate.

Il film è prodotto da X-Filme Creative Pool (Babylon Berlin) e comprodotto da Madeleine (Ammore e Malavita), con il contributo di Lazio Cinema International. Le riprese sono durate 5 settimane, di cui 4 si sono svolte a Roma e l’ultima in Germania.