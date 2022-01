The Batman: la durata del film originaria era impressionante!

The Batman è il film sul Cavaliere Oscuro più lungo di tutti

The Batman, nuovo lungometraggio di Matt Reeves (Cloverfield, Blood Story) è uno dei progetti più interessanti di un 2022 già ampiamente ricco di titoli spettacolari. L’opera porta sul grande schermo una versione inedita del Cavaliere Oscuro che in maniera del tutto innovativa vedrà il volto di Robert Pattinson, per la prima volta inserito in un progetto supereroistico. La sua interpretazione dell’enigmatico supereroe sembra essere davvero affascinante a giudicare dagli innumerevoli video che sono usciti della pellicola, che vanno ad anticipare l’arrivo imminente del titolo nelle sale di tutto il mondo.

Come vi avevamo informato da poco tempo, The Batman ha una lunghezza di ben 2 ore e 55 minuti, una durata che lo consacra come il prodotto cinematografico sul personaggio più lungo di sempre, detronizzando Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) di Christopher Nolan, di “sole” 2 ore e 47 minuti. Ma le sorprese riguardo la runtime non sembrano essere finite. Grazie alla newsletter Heat Vision di The Hollywood Reporter siamo venuti a scoprire, infatti, che alcuni screener iniziali avevano una lunghezza di ben 4 ore di girato che poi ovviamente è stato tagliato per procedere ad una forma più fruibile per il pubblico. Una notizia che ha dell’incredibile e che potrebbe già confermare tantissimi contenuti extra dell’edizione home-video o una versione completa futura, come già accaduto con la Snyder Cut.

The Batman è prodotto da 6th & Idaho Productions, DC Comics, DC Entertainment e Warner Bros. con la distribuzione di quest’ultima. La realizzazione, scritta dallo stesso Reeves in compagnia di Peter Craig, vede un cast composto anche da Colin Farrell nella parte di Oswald Cobblepot/Il Pinguino, Paul Dano che incarna Edward Nygma, Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright che interpreta James Gordon e molti altri ancora. Il film arriva nelle sale italiane il 3 marzo 2022.