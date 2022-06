The Batman ha raggiunto un buon risultato al botteghino

The Batman è arrivato in Italia il 4 marzo 2022

The Batman è il nuovo cinecomic diretto da Matt Reeves (Cloverfield, Blood Story) che porta sul grande schermo una nuova versione del cupo supereroe originario di Gotham City, che questa volta ha il volto tormento e vendicativo di Robert Pattinson (The Ligthouse, Le strade del male). Il film è arrivato da poco nelle sale di tutto il mondo e piano piano sta ottenendo dei grandi risultati economici, dimostrando che la scommessa di Warner Bros. di lanciare un nuovo prodotto così rischioso sta parecchio ripagando. Parlando di numeri effettivi, ci viene d’aiuto un recente report di Deadline (riportato da Screen Rant) che ci svela a quanti incassi è arrivato il lungometraggio nella giornata di ieri.

The Batman, con una decina di giorni nelle sale globali, ha portato a casa la bellezza di 505,8 milioni di dollari in totale tra i guadagni domestici (che sono di 258.3 milioni) e quelli nel resto del mondo che invece arrivano a 247.5. Una cifra assolutamente da non sottovalutare, specialmente in un periodo così sfortunato per il cinema a causa del Coronavirus. A proposito di questo importante traguardo, Toby Emmerich, il Presidente di Warner Bros., ha detto quanto segue.

Non potremmo essere più entusiasti di vedere persone in tutto il mondo che si divertono con The Batman nei cinema. Matt Reeves ha realizzato un film straordinario che riesce a onorare l’eredità di questo eroe culturale globale mentre porta gli spettatori in un’esperienza fresca e originale Ci congratuliamo con Matt, Dylan, Walter, Chantal, Robert e Zoë, e l’intero cast e la troupe per questo meraviglioso punto di riferimento.

Vi ricordiamo che The Batman è arrivato nelle sale italiane il 4 marzo con la produzione di Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, 6th & Idaho Productions ed un cast composto anche da Paul Dano che interpreta L’Enigmista, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Andy Serkis che interpreta Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright (Tenente James Gordon) e molti altri ancora.