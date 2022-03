The Batman: il figlio di Colin Farrell è rimasto inorridito!

The Batman arriva nelle sale italiane il 3 marzo 2022

The Batman è il nuovo lungometraggio di Matt Reeves (Cloverfield, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie) che a brevissimo porterà in tutto il mondo una versione inedita di Bruce Wayne, incarnata da Robert Pattinson (The Lighthouse, Maps to the Stars), che è ancora preso dal fervore della vendetta, ma che al tempo stesso ha tutto il tempo di mostrare le sue incredibili doti da detective professionista. All’interno della pellicola, avremo modo di conoscere parecchi antagonisti facenti parte dell’universo mitico del Cavaliere Oscuro come l’Enigmista (Paul Dano) che sembra essere il villain centrale della storia, Catwoman che è incarnata da Zoë Kravitz, John Turturro che invece presta il volto a Carmine Falcone e un altro in particolare.

Ci stiamo riferendo all’Oswald Cobblepot di Colin Farrell noto anche con il soprannome del Pinguino (personaggio peraltro apparso all’interno di Batman – Il ritorno di Tim Burton con il volto di Danny De Vito). Se si vedono i vari filmati della pellicola, Farrell sembra in realtà irriconoscibile ed è spaventoso pensare che il make-up realizzato sia così tanto diverso dal viso originario del divo. Se avete avuto questa sensazione non dovete sentirvi soli: come ha raccontato lo stesso artista ad Extra, infatti, anche il suo figlio più piccolo è rimasto inorridito la prima volta che ha visto il trucco del padre, ma dopo un minuto di acuta riflessione, il make-up ha conquistato anche lui.

The Batman è prodotto da Warner Bros. Pictures, DC Entertainment, 6th & Idaho Productions con la produzione esecutiva di Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e la sceneggiatura dello stesso Reeves accompagnato da Peter Craig. Oramai manca poco alla release del lungometraggio: dobbiamo infatti aspettare fino al 3 marzo 2022, mentre negli Stati Uniti la realizzazione arriverà un giorno dopo.

