Star Wars: Natalie Portman è pronta a tornare nell’universo di Lucas!

Star Wars è un mondo affascinante che, nonostante sia passato davvero tanto dal suo lancio sul grande schermo, avvenuto nel lontano 1977 con Guerre Stellari, continua a sorprendere e catturare fan in tutto il mondo. L’universo di George Lucas, purtroppo, in questo momento non sta affrontando un bel periodo, con la saga degli Skywalker che si è conclusa deludendo gran parte dell’audience e della critica e con delle serie televisive che non tutte sono riuscite a colpire nel segno (e nel mezzo ci mettiamo anche la terza stagione di The Mandalorian). Detto questo, ora che l’epopea di Luke e di tutti gli altri personaggi sembra essere volta al termine, lo Star Wars Celebration ci ha preparato ad un futuro del tutto particolare, anche se, a quanto pare, una nostra vecchia conoscenza vorrebbe tornare.

Star Wars è arrivato, per la prima volta, al cinema, nel 1977

In una recente intervista di GQ con l’attrice Natalie Portman (Thor: Love and Thunder, L’amore e altri luoghi impossibili), interprete di Padmè Amidala, proprio la star ha dichiarato di essere aperta ad un potenziale ritorno all’interno della saga. La diva ha spiegato di non essere mai più stata contattata, ma che lei è assolutamente intenzionata a far parte nuovamente del mondo di Lucas. Sappiamo bene che tale possibilità è decisamente molto difficile considerando che Amidala muore all’interno di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005), poco dopo aver dato alla luce Leila e Luke, ma mai dire mai visto che ultimamente prequel e spin-off si sprecano con Guerre Stellari.

Vi ricordiamo, tra l’altro, che una delle serie più apprezzate del mondo di Star Wars, The Mandalorian, è da poco tornata su Disney+ con la terza stagione, precisamente il 1° marzo 2023, non ottenendo però il successo che la Lucasfilm si aspettava.

