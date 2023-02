Star Wars, Liam Neeson delude i fan

Star Wars è una delle saghe più note del mondo dell’intrattenimento: il franchise, ideato dall’iconico George Lucas nel 1977, con Una nuova speranza, ha cambiato completamente l’universo sci-fi al cinema, costruendo, con il tempo, un mondo enorme che si è espanso sempre di più, a tal punto che anche oggi il tutto è ancora in espansione, con serie, animate e non, che vanno ad alimentare il mito di Jedi e Sith. Detto questo, nonostante i primi tre film della saga, ovvero la cosiddetta trilogia prequel, non abbia particolarmente stupito i fan (con l’eccezione di Episodio III), anche Episodio I: La minaccia fantasma ha comunque dei momenti e personaggi memorabili (e no, non ci stiamo riferendo a Jar Jar Binks).

Star Wars è nato nel lontano 1977

Nella pellicola, infatti, viene mostrato per la prima volta il maestro di Obi-Wan Kenobi ovvero il leggendario Qui-Gon Jinn, con Liam Neeson ad interpretarlo. Una figura che purtroppo ha avuto vita molto breve (perlomeno a livello fisico), visto che viene sconfitto in modo brutale da Darth Maul. Anche se nel corso del franchise c’è stata la possibilità di rivederlo in qualche modo (almeno solo a livello vocale e, tramite spirito, nelle serie animate), molti hanno sempre sognato di vedere di nuovo Neeson nei panni del Jedi in uno spin-off dedicato, magari seriale. Purtroppo, però, questa possibilità è svanita sul nascere visto che, in una recente intervista con l’attore fatta da Men’s Health, la star ha stroncato ogni eventualità con una risposta secca.

Star Wars, no. Per quanto li ammiri… Ce ne sono così tanti ora. Quindi ho perso le tracce, sfortunatamente.

Tenendo conto che tale personaggio di Star Wars ha fatto il suo corso, sarebbe stato comunque molto interessante osservare nuovamente Liam Neeson in azione, ma a quanto pare non siamo destinati a questo.