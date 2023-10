Star Wars: Filoni ha spiegato come mai Ahsoka credeva che Anakin fosse morto

Star Wars è un mondo in continuo rinnovamento: questo imponente universo creato da George Lucas dapprima nel 1977 con Guerre Stellari (in seguito divenuto Episodio IV: Una nuova speranza) ha poi visto un’espansione incredibile con tante figure che hanno preso piede in maniera improvvisa. Tanti solo i personaggi principali e i comprimari che abbiamo amato all’interno della trilogia classica e anche nella prequel ci sono diverse figure che sono entrate nell’immaginario collettivo. Non ci dobbiamo dimenticare, però, che anche le serie televisive hanno giocato un ruolo di primo piano nella costruzione di figure di vitale importanza, una su tutte Ahsoka Tano, padawan di Anakin Skywalker, ad ora protagonista di una serie in live-action, che ha debuttato in particolare all’interno del film dedicato a Clone Wars.

Star Wars è un mondo in continua espansione

Mentre sappiamo perfettamente che proprio Ahsoka è apparsa in molti altri prodotti del mondo di Star Wars, dalla serie Clone Wars a Rebels, da The Book of Boba Fett a The Mandalorian (stavolta nella versione in carne ed ossa incarnata da Rosario Dawson), ecco che una domanda ha sempre afflitto i fan in maniera davvero opprimente. Come ha fatto Ahsoka, dopo l’Ordine 66, a pensare che il suo maestro, Anakin Skywalker, fosse morto? Una domanda molto complicata alla quale, a quanto pare, il creatore del personaggio, Dave Filoni, aveva provato a rispondere già nel 2016 in un’intervista dedicata (che Screen Rant ha gentilmente riportato alla luce).

“Questo è qualcosa di cui io e George [Lucas] abbiamo parlato. Quando viene chiamato l’Ordine 66 e Ahsoka sopravvive, ha un momento in cui si protende nella Forza e cerca la presenza di Anakin. Potrebbe sentire la presenza di Anakin nella Forza , non importa dove si trovasse nella galassia. Non è come un metal detector: non poteva semplicemente andare direttamente dov’era lui, ma avrebbe la sensazione che il suo amico è ancora vivo e al sicuro. Quando lo raggiunge Ordine 66, lei non lo capisce. Non c’è più, quindi crede che sia morto.”

