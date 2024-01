Star Trek, annunciato un nuovo film! Il regista sarà lo stesso della serie Star Wars: Andor

Dopo anni di vari stop e molta incertezza, Paramount ha annunciato importanti progressi per quanto riguarda la vita sul grande schermo di uno dei suoi franchise di punta, Star Trek. È stato annunciato che Toby Haynes, che ha diretto gli episodi della serie Star Wars: Andor, dirigerà un nuovo lungometraggio, da una sceneggiatura di Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter, The LEGO Batman Movie).

Pare che la trama avrà luogo decenni prima degli eventi del film di Star Trek del 2009, diretto da JJ Abrams. La Bad Robot di Abrams produrrà come sempre il film, che lo studio descrive come “un’espansione del suo universo Trek”.

L’universo di Star Trek negli ultimi anni ha avuto una considerevole espansione sul piccolo schermo, con la realizzazione di svariate serie televisive, ora tutte raggruppate sul servizio streaming Paramount+, che ospita numerosi show tra cui Strange New Worlds, Discovery, Lower Decks e Picard, concluso l’anno scorso.

Star Trek 4 non è ancora morto

È stato anche riferito che Star Trek 4 è ancora in “sviluppo attivo”, progettato per fungere da “capitolo finale” della serie principale. La notizia arriva dopo che diversi membri del cast del film avevano messo in dubbio la sua effettiva realizzazione. A novembre Chris Pine aveva dichiarato di non aver sentito nulla di nuovo su Star Trek 4, suggerendo che il progetto poteva essere finito nell’oblio. All’inizio del 2023 aveva anche detto che stava iniziando a pensare che fosse un “progetto maledetto”.

“Non sono sicuro che Star Trek sia mai stato costruito per fare questo tipo di business”, aveva detto Pine delle speranze dello studio che Star Trek eguagliasse i film Marvel. “Perché non facciamo appello a questo gruppo di fan davvero devoti, realizziamo il film a un buon budget e andiamo avanti per la nostra strada, invece di cercare di competere con le Marvel? Dopo che l’ultimo è uscito e non ha fruttato il miliardo di dollari che tutti volevano, e poi Anton [Yelchin] è morto, non lo so, semplicemente… sembra che sia maledetto.”

Star Trek 4 sarebbe dovuto arrivare nelle sale il 22 dicembre 2023. SJ Clarkson avrebbe dovuto dirigere il film, ma è stato sostituito da Matt Shakman. Shakman ha abbandonato il progetto nel 2022 e, a quel punto, il film è stato ritirato dalla produzione. Da allora non si hanno avute altre notizie, non dopo che l’autrice Lindsey Anderson Beer ha rivelato, nel 2023, di non essere più coinvolta. Ora non è chiaro chi dirigerà e scriverà questo capitolo finale.

