Andor e quel dettaglio assurdo su Episodio IV

Andor è la recente serie televisiva ideata da Tony Gilroy (L’avvocato del diavolo, Rapimento e riscatto) che funge da vero e proprio prequel di Rogue One: A Star Wars Story, diretto da Gareth Edwards e scritto dallo stesso Gilroy con la data di uscita nel 2016. Il progetto, nello specifico, racconta l’ascesa di una figura molto importante del mondo di Guerre Stellari ovvero Cassian Andor (che ha il volto di Diego Luna) un anti-imperiale che rapidamente diventa un ribelle, alleandosi con un gruppo pronto a far esplodere dall’interno L’Impero e tutte le sue forze. Ebbene, la Stagione 1 ha trovato molto successo e ciò ha portato alla creazione della Stagione 2.

Andor è arrivata su Disney+, con i primi tre episodi, il 21 settembre 2022

In realtà lo show, come molti altri titoli del mondo di Lucas, è pieno zeppo di riferimenti alla Galassia lontana lontana e, come riporta il Visual supervisor Scott Pritchard durante un’intervista a LA Times, c’è un easter-egg in particolare davvero clamoroso. Ci riferiamo ad un dettaglio contenuto all’interno della scena post-credits della Stagione 1, dove vediamo per l’appunto numerosi droidi istallano i componenti prodotti su Narkina 5 nella sezione di fuoco della Morte Nera.

“Dove vedi i piccoli robot che posizionano il ‘prodotto’ sulla superficie della Morte Nera, proprio dietro l’inquadratura, vedi un muro. E il muro ha queste forme su di esso che sono identiche alle forme della trincea di Episodio IV: Una nuova speranza. È un bel dettaglio che mostra il tipo di passione che gli artisti [Industrial Light & Magic] mettono nel loro lavoro”.

Vi ricordiamo che Andor, prodotta in particolare da Lucasfilm con la produzione esecutiva di Sanne Wohlenberg, Tony Gilroy, Kathleen Kennedy, Diego Luna, Toby Haynes, Michelle Rejwan. Ad ora non si sa quando arriveranno le nuove puntate della Stagione 2 della realizzazione.

Leggi anche Andor: Andy Serkis torna a parlare del ritorno di Kino Loy nella Stagione 2