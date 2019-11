Su Netflix presto potremo vedere lo spin-off di Spongebob con protagonista Squiddi Tentacolo

Dopo l’accordo stretto tra Netflix e Viacom, molti show Nickelodeon avranno un proprio posto sul celebre servizio streaming. Tra le novità in arrivo troveremo anche lo spin-off di Spongebob dedicato a Squiddi Tentacolo.

Non si conosce ancora nessun dettaglio riguardo lo spin-off e non è stata confermata nemmeno la presenza di Rodger Bumpass come doppiatore del protagonista (anche se la conferma sembra molto probabile visto la sua partecipazione a tutti i film della serie). Secondo il rapporto, il nuovo accordo vale 200 milioni di dollari e vedrà più nuovi spettacoli di Nickelodeon. La notizia è emersa appena un giorno dopo che la Walt Disney Company ha lanciato Disney+ e si è diffusa dopo che Netflix ha mandato in onda i film d’animazione delle serie La vita moderna di Rocko e Invader Zim.

Il vice presidente di Original Animation di Netflix Melissa Cobb si è detta entusiasta dell’accordo e di poter portare sul servizio streaming prodotti come lo spin-off di Spongebob:

Nickelodeon ha generato decine di personaggi che i bambini adorano e non vediamo l’ora di raccontare storie completamente originali che re-immaginano e si espandono nei mondi in cui vivono. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Brian Robbins, Ramsey Naito e il team creativo di Nickelodeon in nuovi modi, mentre cerchiamo di trovare idee fresche e portare storie audaci al nostro pubblico su Netflix.

Brian Robbins, presidente di Nickelodeon, ha aggiunto:

Il prossimo passo in avanti di Nickelodeon è quello di continuare ad espandersi oltre le piattaforme lineari e la nostra più ampia partnership di contenuti con Netflix è un percorso chiave verso tale obiettivo. Nickelodeon Animation Studio ospita artisti e narratori di fama mondiale che hanno creato alcuni dei personaggi e degli spettacoli più iconici mai realizzati, e il nostro capo dell’Animazione, Ramsey Naito, ha costruito quell’eredità nell’ultimo anno accelerando lo sviluppo e la produzione esponenzialmente. Le idee e il lavoro nel nostro Studio sono fluidi e non vediamo l’ora di lavorare con Melissa e il team Netflix su una lista premium di contenuti animati originali per bambini e famiglie in tutto il mondo.

Il nuovo film del franchise di Spongebob, Spongebob: amici in fuga debutterà nelle nostre sale nel 2020.