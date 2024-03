SpongeBob: il Krusty Krab aprirà nella vita reale!

La famosa spugna gialla di Bikini Bottom, SpongeBob SquarePants, sta per portare il suo mondo sottomarino nel nostro con il suo primo ristorante ufficiale nella vita reale. Presto i fan in Brasile avranno l’opportunità di immergersi nel mondo di SpongeBob e godersi un pasto al Bob Esponja – Burguer & Restaurante, previsto per aprire alla fine di aprile a San Paolo, Brasile.

Come sarà il ristorante di SpongeBob?

In collaborazione con Fan&Food, questo ristorante segnerà il primo locale indipendente ufficiale per il franchise di SpongeBob, offrendo un’esperienza culinaria unica unita all’atmosfera giocosa e colorata del mondo del personaggio. Secondo The Hollywood Reporter, il ristorante si estenderà su due piani, coprendo 1.000 metri quadrati e avrà una capacità di 254 visitatori. Offrirà aree specializzate per il cibo, intrattenimento per i bambini, negozi al dettaglio e molto altro, tutto all’interno dello stesso spazio.

Il primo piano del Bob Esponja – Burguer & Restaurante sarà un’esperienza immersiva con 144 posti a sedere, il tutto con un design ispirato a Bikini Bottom. Il secondo piano ospiterà The Flying Dutchman’s Lounge, un’area a tema ispirata alla nave spettrale dell’olandese volante. Inoltre, ci sarà un’area dedicata alla cucina raffinata chiamata SpongeBob House, con 70 posti a sedere, a cui viene offerta ai fan l’opportunità di gustare un menu speciale creato dal famoso chef Heaven Delhaye.

Anche se le immagini del ristorante non sono ancora state rivelate, sembra che l’esperienza sia progettata per evocare l’atmosfera del mondo di SpongeBob, senza cadere nelle trappole di Mr. Krabs. Se sei un fan accanito di SpongeBob SquarePants, il Bob Esponja – Burguer & Restaurante potrebbe essere il luogo perfetto per te.

Leggi anche Jurassic World, rumours confermati: Scarlett Johansson è in trattative per il nuovo film della saga!