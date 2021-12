Spider-Man: No Way Home – Benedict Cumberbatch ha un messaggio importante per tutti i fan!

Spider-Man: No Way Home è finalmente nelle sale di tutto il mondo

Spider-Man: No Way Home è il nuovo film di casa Marvel Studios che è parte integrante della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Dopo tanti mesi in cui sono rimbalzate diverse informazioni, dettagli e teorie sulla pellicola, finalmente i fan de La Casa delle Idee possono vedere il risultato finale con tante aspettative dietro chiaramente. Purtroppo, come succede spesso in questi casi in cui arrivano lungometraggi con così tanto hype alle spalle, ci possono essere delle rivelazioni di troppo e fughe anche fin troppo volute dal pubblico o dalla critica che spesso e volentieri non rispettano chi ancora non ha visto il cinecomic.

Per questo motivo, non è così strano che parte del cast di Spider-Man: No Way Home ha invitato, durante la premiere, a non rivelare nulla in merito al contenuto della realizzazione. In particolar modo, come possiamo vedere in un video dedicato (riportato da Screen Rant), Doctor Strange in persona (ovvero Benedict Cumberbatch), direttamente dal profilo Twitter di Marvel Entertainment ha preparato un bel discorsetto per i fan spoilerosi, spiegando di “non spoilerare per favore anche se è molto difficile avendo la volontà di raccontare tutto ai nostri amici e persone più strette.” Il resto potete sentirlo direttamente dal filmato qui sopra.

Spider-Man: No Way Home vede la regia di Jon Watts con la sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Il cast, invece, è composto anche da Tom Holland nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, Zendaya che incarna MJ, Jacob Batalon che incarna Ned Leeds, Willem Dafoe (Green Goblin), Marisa Tomei (Zia May) e molti altri ancora. La realizzazione è arrivata oggi nelle sale italiane e sarà rilasciata a breve in tutto il globo.