Gli attori di Spider-Man: Far From Home, Tom Holland e Jake Gyllenhaal hanno fatto squadra, in costume, visitando i bimbi malati di un ospedale

Spider-Man: Far From Home arriva nelle nostre sale cinematografiche a patire dal prossimo 10 luglio e adesso non solo stanno arrivando un sacco di poster promozionali e clip dalla pellicola, ma vediamo anche gli attori fare cose belle, come presentarsi (completamente in costume), ai bambini malati di un ospedale pediatrico. potete vedere la fotografia in calce alla notizia, nel post social.

E dunque, durante il tour stampa del cinefumetto in collaborazione tra Marvel e Sony, i due attori, Tom Holland (Peter Parker) e Jake Gyllenhaal (Quentin Beck) hanno preso del tempo dai loro impegni promozionali e sono andati a trovare questi bambini nei costumi, rispettivamente, di Spider-Man e Mysterio! Regalare un sorriso anche ai genitori dei piccoli malati è un bel gesto di generosità, non trovate?

Peter Parker ritorna in Spider-Man: Far From Home, il prossimo capitolo della serie iniziata con Spider-Man: Homecoming! Il nostro amichevole Super Eroe di quartiere decide di unirsi ai suoi migliori amici Ned, MJ e il resto della banda in una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi alle spalle il mondo dei super eroi per qualche settimana viene rapidamente sventato quando il nostro eroe accetta, malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire il mistero che si cela dietro a diversi attacchi compiuti da creature elementali, che creano scompiglio in tutto il continente!