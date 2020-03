Sonic – Il Film è arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 13 febbraio. Ecco tutti i dettagli sulla pellicola di prossima uscita digitale

Anche la Paramount Pictures ha deciso di distribuire in versione digitale una sua recente produzione. L’emergenza Coronavirus sta costringendo a casa gli abitanti di molti Paesi, ed ha portato alla chiusura delle sale cinematografiche di molte nazioni. Per questo motivo Paramount ha deciso di distribuire in versione digitale per il noleggio Sonic – Il Film. La pellicola verrà distribuita il 31 marzo.

Sonic – Il Film è stato un grande successo ai botteghini, ed i risultati al box office sembrano promettere un sequel. Questa è la sinossi della pellicola con Jim Carrey: