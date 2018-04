Azione e amicizia con Han Solo e Chewbacca nel nuovo strepitoso spot di Solo: A Star Wars Story.

Come abbiamo già avuto modo di approfondire, i rapporti tra il capitano del Millennium Falcon e il Wookie non saranno totalmente idilliaci in Solo: A Star Wars Story. Nel mentre, sulla scia dell’ultimo trailer, un nuovo spot televisivo di pochi minuti, divulgato direttamente dalla Lucasfilm, ci svela dettagli sul rapporto tra Han Solo e Chewbacca, la cui amicizia è di certo una delle più belle e durature del mondo cinematografico.

Solo: A Star Wars Story darà ai fan l’opportunità di scoprire come i due si sono incontrati e sono diventati amici per la pelle. Il video che potete vedere anche di seguito dura davvero poco, circa mezzo minuto, ma dà un’idea precisa di ciò che vedremo sul grande schermo nello spin off di Star Wars. Le immagini sono davvero coinvolgenti!

Solo: A Star Wars Story è in uscita nelle sale italiane a partire dal 23 maggio e vede nel cast Alden Ehrenreich, Joonas Suotamo, Donald Glover, Emilia Clarke, Paul Bettany, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Ian Kenny, Warwick Davis e Clint Howard.