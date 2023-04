Simu Liu, star di Shang-Chi, si cimenta nel mondo della musica e rilascia il suo primo singolo

Simu Liu, attore noto per aver interpretato Shang-Chi nel film Marvel Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, si è lanciato in una nuova avventura: il mondo della musica.

L’attore canadese ha infatti rilasciato il suo primo inedito musicale, dal titolo Don’t, una ballata descritta come un inno all’andare avanti e non arrendersi a metà strada.

Il singolo Don’t recita così:

Don’t give up when you’re halfway down the road / There’s so much more inside you than you know / When everything is telling you it’s over. Baby, don’t, there’ll be times when it gets hard to stay / Feels easier to throw it all away / Just give me one more day when you think of letting go / Baby, don’t.