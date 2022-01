Selena Gomez si confessa: “Ero dipendente dai social. Ho affrontato ansia e depressione”

La impegnata e focosa cantante/attrice/produttrice Selena Gomez si confessa, parlando dei suoi problemi e delle sue insicurezze

Selena Gomez non ha mai fatto mistero della sua battaglia con i problemi psicologici. La talentuosa star di Only Murders in The Building, suo ultimo successo Disney +, ha parlato più volte della sua lotta contro depressione, ansia da social media e l’influenza poco edificante che essi possono avere sulla stabilità emotiva di una persona. Una persona, soprattutto, come lei: famosa in tutto il mondo, analizzata al microscopio in ogni sua imperfezione e fallimento. Già nel 2020, in piena prima ondata pandemica, Selena Gomez si era scagliata contro Facebook, accusandolo di fare falsa informazione riguardo il Covid.

In una intervista rilasciata alla rivista InStyle, Selena Gomez si è messa a nudo riguardo le grandi insicurezze causatele dai social media, dalla conseguente depressione e dalla profonda ansia che ha preso il sopravvento durante il suo crollo emotivo del 2018. Selena riflette sulla strada percorsa e sui passi in avanti fatti durante questo periodo di assenza dai social ed il suo percorso verso la guarigione. “Sono consapevole del fatto che il mio piccolo mondo è complesso, ma ho infine realizzato che il quadro completo è molto più grande delle questioni che vivo personalmente” ha detto l’artista, riflettendo sugli ultimi due anni di vita.

Selena Gomez inizialmente aveva grandi difficoltà, e dunque evitava, di parlare pubblicamente dei suoi problemi emotivi e psicologici. Soprattutto, evitava di parlarne sui social media soprattutto perché riteneva di “trovarsi in una posizione assolutamente privilegiata“. “Allontanarmi dai social media è stata la decisione migliore che io abbia mai preso. Instagram era diventato il mio mondo. Ho creato un sistema così complicato da non conoscere le password dei miei account. L’odio non necessario e il costante confronto con gli altri è cessato nel momento esatto in cui ho messo giù il telefono. Ci sono ancora dei momenti in cui mi sento strana, ma ora ho un rapporto molto migliore con me stessa” ha concluso la cantante.