Sabrina Ferilli e il “mistero” delle imprecazioni dietro le quinte di Sanremo 2022: con chi ce l’aveva?

Sabrina Ferilli, classe 1964, attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice, è una delle personalità e delle interpreti del mondo del cinema e della televisione maggiormente apprezzate nel panorama italiano. Una carriera che l’ha vista lavorare con registi come Mario Monicelli, Paolo Virzì, Ricky Tognazzi, Vittorio Taviani, Carlo Vanzina, Neri Parenti, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese e moltissimi altri. L’iconico volto di Commesse degli anni 2000, ha vinto numerosi tra i più importanti e prestigiosi riconoscimenti del mondo dello spettacolo: 6 Nastri d’argento, 6 Ciak d’oro, un Globo d’oro ed è stata candidata 4 volte ai David di Donatello. Sabina Ferilli è stata inoltre una delle co-conduttrici dell’ultimo Festival di Sanremo, Sanremo 2022.

L’imprecazione della Ferilli a Sanremo 2022

Ospite e co-conduttrice della finale del Festival, è stata al centro di una polemica, o meglio di un piccolo “mistero” avvenuto dietro le quinte. Mentre Amadeus la stava chiamando sul palco dell’Ariston per la consegna dei premi della critica del seguito Festival, Sabrina Ferilli ha pronunciato un insulto che sembrava proprio riferirsi a una persona. La clip, che ha già fatto il giro dei social, aveva come quesito principale a chi si riferisse la Ferilli, pensando a uno screzio con Amadeus, che pareva essere l’opzione più quotata. Ma lo storico conduttore del Festival di Sanremo è intervenuto, chiarendo il tutto: “dietro le quinte parlava con tutti e parlava con il suo linguaggio… Commentava tutto. Quindi la terminologia colorita che si sarà sentita in audio sarà stata riferita a qualcosa he accadeva dietro le quinte, per ridere“, ha dichiarato Amadeus. Queste parole sono state seguite da un ulteriore chiarimento, Amadeus ha infatti successivamente affermato che la Ferilli, dietro le quinte, mentre si avviava nuovamente sul palco, stesse per inciampare su un cavo e non si riferiva quindi a nessuno. Tra ringraziamenti, anche la Ferilli torna, sottilmente, sull’argomento con un post su Instagam con la didascalia: “ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate: chi più di me potrebbe sapere? #Sanremo2022” e una serie di scatti di profondo affetto tra lei e Amadeus.