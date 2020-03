L’attore Ryan Reynolds ha utilizzato Lanterna Verde per augurare buona festa di San Patrizio e per lanciare un messaggio contro il Covid-19

In momenti difficili come questi, con l’emergenza Coronavirus che sta seminando paura in tutto il Mondo, il pensiero a quelli che sono i principi e la forza dei supereroi possono aiutare a trovare uno spiraglio di luce in mezzo al buio. E questo è proprio quello che ha fatto Ryan Reynolds, l’attore che ha interpretato Lanterna Verde in una sfortunata versione per il grande schermo.

Reynolds ha voluto augurare una buona festa di San Patrizio, ed allo stesso tempo indirizzare un messaggio riferito al Coronavirus, utilizzando la famosa formula rituale di Lanterna Verde. Ecco il post diffuso su Instagram da Reynolds.

Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun virus sfugga alla mia ronda. E coloro che dubitano del Covid, stiano attenti al mio potere, acqua e sapone. Buona festa di San Patrizio.

Ryan Reynolds interpretò Lanterna Verde nella versione cinematografica dedicata al supereroe del 2011. L’insuccesso del film portò lo stesso Reynolds ad ironizzare su sé stesso, ed a parodiarsi durante una scena di Deadpool 2, supereroe che gli diede ulteriore successo.