Rust: il mistero dietro la tragedia sul set si infittisce con una nuova rivelazione!

Rust: quale sarà la verità?

Rust, film western di recente produzione, è finito sui tabloid e siti di tutto il mondo per un tragedia che si è consumata qualche giorno fa, quando l’attore e produttore della pellicola, Alec Baldwin, mentre stava recitando una scena con in mano una pistola dal set, ha ucciso per errore la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins e ferito alla spalla il regista Joel Souza. Il set è stato chiuso e attualmente sono in corso le indagini per determinare effettivamente cosa sia accaduto. Dalle prime ricostruzioni sembra che Baldwin non sapesse che l’arma era carica con un proiettile vero e che era stato avvisato dall’assistente alla regia che era tutto ok. Parte della responsabilità sembra averla avuta anche la responsabile delle armi del set, Hannah Gutierrez-Reed, al suo secondo lavoro in un film, che ha lamentato di sentirsi troppa pressione addosso. Dove sarà la verità?

Come riportato da Deadline, è emersa una recente rivelazione sul terribile fatto accaduto durante la realizzazione di Rust. A detta degli avvocati di Hannah Gutierrez-Reed, il set potrebbe essere stato manomesso, con l’inserimento di un proiettile vero tra i proiettili finti in modo da creare un disagio alla produzione. L’armaiola ha detto di essere certa che c’era questo bossolo che non doveva essere lì e che molti avevano lasciato la produzione il giorno prima della tragedia, con le armi che sono rimaste incustodite tra le 11 di mattina e l’una. Insomma, tutti potrebbero aver compiuto il fatto indisturbatamente e per questo motivo tocca non escludere nessuno.

Ad ogni modo, sembra che la maggior parte delle indagini sulla sparatoria di Rust sono rivolte a Hannah Gutierrez-Reed e all’aiuto regista, David Halls che, come dicevamo prima, aveva avvisato Baldwin che la pistola era “fredda”. Fin dall’inizio la Reed aveva dichiarato di non sapere da dove era sbucato questo proiettile vero.