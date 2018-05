Dai creatori di Mine, arriva Ride, diretto da Japoco Rondinelli, di cui è stato svelato il primo intrigante teaser poster

Diretto da Japoco Rondinelli, regista di videoclip e spot, Ride è co-scritto, prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, che nel 2016 hanno realizzato Mine, film con protagonista Armie Hammer accolto con entusiasmo in Italia e all’estero. Il titolo di Rondinelli, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata, vede protagonisti due riders, come si intuisce dal teaser poster appena pubblicato, i quali si troveranno faccia a faccia con una corsa la cui posta in palio è la loro sopravvivenza.

Ride è una produzione Lucky Red e Mercurious con Tim Vision, realizzato grazie al contributo di Trentino Film Commission. Il cast uscita star italiane e internazionali quali Lorenzo Richelmy, Ludovic Hughes, Simone Labarga e Matt Rippy. Di seguito, il teaser poster e la sinossi del film.