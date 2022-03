Renfield: quando esce al cinema l’horror comico con Nicholas Cage?

La horror-comedy Renfield con Nicholas Cage nei panni del Conte Dracula e Nicholas Hoult, ha finalmente una data d’uscita ufficiale

Nicolas Cage, le cui similitudini con il Conte Dracula da lui interpretato in Renfield sono davvero tante, apparirà sullo schermo nel ruolo del vampiro più famoso del mondo. Il film, tanto pubblicizzato e atteso dai fan dell’attore ma anche del celebre succhiasangue, ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Negli Stati Uniti, infatti, il film uscirà molto presto. Renfield, annunciato nel 2019, sarà una horror-comedy diretta da Chris McKay su una sceneggiatura di Ryan Ridley. Il film sarà prodotto da Skybound Entertainment e dal creatore di The Walking Dead e Invincible, Robert Kirkman.

In una intervista rilasciata poco tempo fa, Kirkman ha spiegato che Renfield parlerà della vita del personaggio omonimo – interpretato da Nicholas Hoult – che funge da fedele servitore del re dei vampiri, il Conte Dracula. La relazione tra i due, definita dallo stesso Kirkman come “nociva” e di “co-dipendenza“, sarà al centro della trama, dando al pubblico tanti raccapriccianti motivi per ridere.

Renfield uscirà nelle sale cinematografiche americane il 14 aprile del 2023. La data d’uscita italiana, si immagina, non sarà dunque così lontana. Le anticipazioni sul film, date dallo stesso Nicholas Cage, sono davvero eccitanti! A detta dell’attore, infatti, il suo Conte Dracula è una delle interpretazioni più interessanti che ha avuto l’occasione di portare avanti. “Alla mia età, il vero lavoro che ho da fare è restare interessato. Se io non sono interessato, nemmeno il pubblico sarà interessato” ha affermato l’attore. “Diventa più difficile con l’età, dunque devo trovare nuovi modi di esprimermi, nuove sfide. Ma credo che, dopo i miei prossimi due film, cercherò di prendermi un po’ di tempo libero per me stesso“. Il pubblico attende con ansia l’apparizione dell’eccentrico attore in uno dei ruoli che potrebbe essergli maggiormente affini!