Red Notice, il nuovo film d’azione originale Netflix, è in arrivo il prossimo 12 novembre

Dopo il primo ed esilarante trailer ricco di adrenalina, i carismatici protagonisti di Red Notice Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot mostrano un estratto del film diretto da Rawson Marshall Thurber (Come ti spaccio la famiglia, Una spia e mezzo). Il titolo più atteso del catalogo Netflix è in arrivo il 12 novembre 2021, con un trio di personaggi ormai iconici che hanno raggiunto una notorietà impareggiabile, anche grazie ai loro ruoli nel mondo dei cinecomic (in particolare Ryan Reynolds con Deadpool e Gal Gadot vista in Batman v Superman – Dawn of Justice e i film su Wonder Woman diretti da Patty Jenkins). Di seguito la clip in esclusiva rilasciata durante l’evento TUDUM organizzato da Netflix:

Il film vanta del più alto budget speso da Netflix, con spese che sono servite per effettuare lo scouting di moltissime location in giro per il mondo. Il film parla di due super criminali internazionali, interpretati da Gal Gadot e Ryan Reynolds, che hanno un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’FBI di nome Rusty, e ha l’incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi, i tre si fronteggiano in un giro di inganni e doppi giochi tra adrenaliniche sequenze d’azione e location esclusive. Red Notice fa anche parte della spinta di Netflix verso la costruzione di film originali di livello blockbuster (e forse franchise). E mettendo Johnson, Gadot e Reynolds – tre delle più grandi star di Hollywood – in un unico film d’azione, ci sono buone possibilità che possa essere il prossimo grande successo di Netflix.

La sinossi del film Netflix: