Profumo di donna: torna la colonna sonora di Armando Trovajoli, rimasterizzata e con brani inediti

Dall’11 febbraio la celebre colonna sonora di Profumo di Donna torna a farsi sentire grazie a CAM Sugar. In collaborazione con Decca Records, la colonna sonora scritta dal maestro Armando Trovajoli per il film di Dino Risi, arriva sugli scaffali (e in digitale) in una versione rimasterizzata e remixata, con tanto di brani inediti! L’album è disponibile in digitale, in CD con 7 inediti e in LP con un inedito. Ogni traccia presente nella colonna sonora è stata ripristinata nella sua dinamica audio originale in modo da garantire il miglior piacere di ascolto.

Particolare la storia del tema del film, Che Vuole Questa Musica Stasera, interpretato da Peppino Gagliardi, una decadente ballata presentata per la prima volta al Festival delle Rose del 1967 con testi scritti da Gaetano Amendola e Ezio Leoni e musica di Roberto Murolo. Si tratta di uno dei brani più ascoltati al mondo in streaming nel repertorio delle colonne sonore. Il brano è stato riproposto da Guy Ritchie nel suo film del 2015 Operazione U.N.C.L.E.

La colonna sonora di Trovajoli è un capolavoro di scrittura drammatica, in grado di coniugare il grande amore del compositore per la musica jazz con la necessità di un tema melancolico forte e struggente, dal respiro melodico di grande efficacia, splendidamente arrangiato per grande orchestra. Non mancano sfumature easy-listening, folk, jazz-funk e persino disco. “Profumo di donna rappresenta uno dei commenti per cui ho dato l’anima” -raccontava Trovajoli nel libro Dino Risi Maestro dell’equilibrio e della leggerezza – “E penso che Dino ne sia convinto, sebbene non me l’abbia detto esplicitamente. La validità di questo commento sta tutta nel fatto che il tema conduttore è suonato da un flicorno ed è una frase quasi di jazz. Enrico Rava lo ha inserito in un suo disco e a 30 anni di distanza quella musica è ancora attuale”.

Tratto dal romanzo del 1969 Il buio e il miele di Giovanni Arpino, Profumo di donna, uscito nel 1974, fu presentato in concorso al Festival di Cannes 1975 dove Vittorio Gassman conquistò il premio per la migliore interpretazione maschile. La pellicola fu candidata l’anno successivo agli Oscar come miglior film straniero e migliore sceneggiatura non originale. Tra gli altri riconoscimenti, il Premio César come miglior film straniero, 2 David di Donatello (uno per la miglior regia e l’altro per la migliore interpretazione maschile), il Nastro d’argento (per la migliore interpretazione maschile). La storia è quella del capitano in pensione Fausto Consolo che, divenuto cieco in seguito ad un incidente avvenuto nel corso di un’esercitazione militare, decide di andare a Napoli per suicidarsi assieme all’amico Vincenzo, anche lui rimasto menomato dopo l’incidente. Nel viaggio da Torino a Napoli, il capitano è accompagnato da un giovane attendente. Il viaggio si trasforma in un’esperienza di vita per il ragazzo ma anche in un’inaspettata nuova prospettiva per il capitano.

