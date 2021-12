Avete visto il padre di Primo Reggiani? Era un noto attore, gli somigliava moltissimo ma è stato colto da un’improvvisa morte prematura

Al padre Primo Reggiani era legato tanto dalla somiglianza fisica, quanto dalla vocazione artistica

Figlio di due attori, Primo Reggiani ha trovato terreno di conquista nelle fiction tv, scritturate in tante produzioni, la maggior parte delle quali di notevole fortuna. Si pensi a Mina Settembre, La vita promessa o l’Amore strappato, giusto per citarne qualcuna delle più celebri e recenti. Il 1° settembre 2021 è diventato per la prima volta papà, purtroppo però il padre, Aldo Reggiani, non avrà mai occasione di stringere il piccolo tra le braccia. Colpito da un’ischemia il 26 giugno 2013 in Sardegna, venne ricoverato all’ospedale di Lanusei dove morì il 26 settembre successivo, all’età di 66 anni.

Nato il 19 dicembre 1946 a Pisa, il papà di Primo Reggiani scoprì il mondo dello spettacolo giovanissimo. Aveva appena 15 anni quando esordì sul set di una produzione cinematografica: Giorno per giorno, disperatamente (1961) di Alfredo Giannetti, con Tomas Milian e Nino Castelnuovo nel cast.

Alla notorietà giunse, però, qualche tempo dopo, nel 1968, interpretando il personaggio di Dick Shelton nello sceneggiato La freccia nera, al fianco di Arnoldo Foà e Loretta Goggi. Intanto, ebbe occasione di debuttare sui palcoscenici teatrali nel Giulio Cesare di Shakespeare.

A differenza di Primo Reggiani, che baserà la carriera sulla recitazione, Aldo amava destreggiarsi tra vari contesti. Proprio per la sua duttilità, incise nel 1970 il 45 giri Sei bella, una parentesi, a dire il vero, provvisoria, l’unica esperienza dedicata al mondo del canto.

Quindi, il maestro del brivido, Dario Argento, ingaggiò il padre di Primo Reggiani nella pellicola cult Il gatto a nove code con Tino Carraro, James Franciscus, Rada Rassimov e Catherine Spaak. Altrettanto ricco il curriculum nel doppiaggio. Senza dimenticare la fortunata parentesi alla regia lirica della Norma di Vincenzo Bellini con Maria Dragoni, che ne fu a lungo la compagna, anche se Primo è stato il frutto della relazione con la collega Caterina Costantini.