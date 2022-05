Zendaya e Paolo Sorrentino a Roma: si gira il film targato Bulgari

Zendaya è di nuovo all’opera con uno dei registi italiani più chiacchierati del momento

Zendaya, nome d’arte di Zendaya Maree Stoermer Coleman, è una delle nuove promesse del mondo di Hollywood: la diva, anche cantante e ballerina, è diventata famosa per la sua interpretazione di MJ all’interno dei film di Spider-Man di Jon Watts, facendo coppia con Tom Holland, anche se la sua presenza nel mondo delle serie tv è ugualmente molto forte, in particolare nell’apprezzato show HBO, Euphoria. Vista recentemente in Dune (2021) di Denis Villeneuve e nel terzo capitolo dedicata all’Arrampicamuri, No Way Home (2021), l’artista è in questi giorni impegnata con delle riprese misteriose.

Zendaya, infatti, come mostra perfettamente un video presente nel canale YouTube ufficiale di TalkMagazine, è apparsa a Roma, circondata da buttafuori che comunque non sono riusciti a fermare l’assalto dei fan che hanno cercato in tutti i modi di interagire con l’attrice americana. Secondo le prime indiscrezioni, l’interprete sarebbe impegnata nella realizzazione di un lungometraggio targato Bulgari con la direzione di Paolo Sorrentino (La grande bellezza, Youth – La giovinezza), recentemente tornato sul piccolo e grande schermo con È stato la mano di Dio, scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar 2022 e in lizza per la statuetta come Miglior film straniero. All’interno di questa pellicola, inoltre, sarà presente anche la celebre Anne Hathaway (Lo stagista inaspettato, Il diavolo veste Prada).

Zendaya, proprio in quest’occasione, sta approfittando per fare parecchi giri a Roma ed è stata protagonista di un piccolo incidente: è infatti caduta nei pressi di un ristorante in via Santa Maria dell’Anima, ma per fortuna è stata presa al volo da una sua guardia del corpo. Ovviamente, visto che sembra essere ancora tutto top secret, ci auguriamo di scoprire qualcosa in più nei prossimi giorni, magari scoprendo qualche inedito video in giro per il web.