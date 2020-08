Ecco tutti i vincitori e le menzioni speciali della 12ª edizione dell’Ortigia Film Festival dove trionfa Favolacce dei fratelli D’Innocenzo

Annunciati i vincitori della 12ª edizione dell’Ortigia Film Festival. La giuria, composta da Daniele Pecci, Andrea Carpenzano e presieduta da Galatea Ranzi, ha decreto Favolacce, dei fratelli D’Innocenzo come Miglior Film. “Perché ci riguarda, perché ci spiazza, perché ci racconta con rigore la mancanza di rigore e di senso delle nostre vite e di quelle che verranno”, hanno commentato. Ma non è l’unico riconoscimento assegnato alla straordinaria favola nera che conquista anche il premio Siae per la Miglior Sceneggiatura. “Per la schiettezza e l’efficacia, per aver reso ogni sguardo, ogni movimento ed ogni silenzio reali, per essere stati sinceri con loro e con noi”, sono state le motivazioni alla base della scelta. Anche il cast di Favolacce è stato premiato: Lino Musella è stato infatti insignito del premio come Miglior Interprete e una menzione speciale è stata assegnata ai bambini protagonisti del film con la seguente motivazione: “perchè il film sono loro e loro sono il film”. Una menzione speciale è andata anche all’opera prima di Maura Delpero, Maternal, un film profondo e toccante.

Per quanto riguarda la selezione internazionale cortometraggi, la giuria ha assegnato il premio Miglior Corto Laserfilm 2012 a Ben di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto, definendolo: “Un corto fiero di esserlo, un’invenzione poetica fuori dal tempo, una scrittura senza parole. Un sogno, o un incubo, con tutta la leggerezza che gli appartiene”. Una menzione speciale è andata al corto The Flood di Kristijan Krajnčan. Il riconoscimento Rai Cinema Channel, che prevede anche la somma di 3.000 €, è stato invece consegnato a L’oro di famiglia di Emanuele Pisano, un racconto attuale sulla disperazione giovanile.

Per il concorso internazionale documentari dell’Ortigia Film Festival La Scomparsa di mia madre, di Beniamino Bassere, si è aggiudicato il premio Sebastiano Gesù, decretato da una giuria composta dagli allievi del Centro Sperimentale Cinema con sede in Sicilia “Per la capacità di innescare delle riflessioni sul potere dell’immagine e sul linguaggio mostrando una grande abilità nel maneggiare le forme del documentario e per aver saputo raccontare un tema intimo ed universale come il rapporto madre-figlio e quello tra persona pubblica persona privata”, hanno commentato. Il documentario Because of My body di Francesco Cannavà ha invece ricevuto una menzione speciale.

I vincitori del premio del Pubblico sono stati Nevia di Nunzia De Stefano per la sezione dei lungometraggi; Delitto naturale di Valentina Bertuzzi per la categoria cortometraggi e Because of My body di Francesco Cannavà per la sezione documentari. Nevia che si aggiudica anche il premio Film dell’anno Veramente Indipendente, è stato definito “un film non napoletano ambientato a Napoli con interpreti e tematiche partenopee, che riesce ad avere un respiro che va oltre il cinema tipico e gli stereotipi”. Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente è stato assegnato a Elio Germano per Favolacce, con la seguente motivazione: “Elio Germano, come sempre, trasmette al film la sua grande abilità nel comprendere i personaggi in ogni ambiente, riuscendo ad arricchire, anche con un ruolo da non protagonista, l’intero contesto del film dei fratelli D’Innocenzo, dando sicuramente il suo contributo alla riuscita di un film indipendente, opera seconda dei due giovani autori romani”.

Per il dodicesimo anno consecutivo dell’Ortigia Film Festival, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, assegna il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore, un riconoscimento costitutito un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.

