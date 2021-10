Ornella Muti mostra gambe da urlo…di fronte a un maiale! Il video postato su Instagram da Naike Revelli fa incetta di like

Ornella Muti, attrice italiana vincitrice di numerosi premi tra cui una Targa d’oro ai David di Donatello, 2 Nastri d’argento, 2 Grolle d’oro, 3 Globi d’oro e 3 Ciak d’oro, insieme a svariate altre candidature, ha esordito all’età di 17 anni, nel 1972, anno dell’inizio della sua carriera in continua ascesa. Ornella Muti, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, ha lavorato con importanti nomi del cinema italiano come Damiano Damiani, Dino Risi, Mario Monicelli, Carlo Verdone, John Landis, Woody Allen, Ettore Scola, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e molti altri. Sposata con l’attore Alessio Oraro e successivamente con Federico Fachinetti, ha 3 figli, Niake Rivelli, nata nel 1974 il cui padre è ignoto e che ha seguito le orme della madre, lavorando nel mondo del cinema e della musica, e Carolina e Andrea, figli di Fachinetti. Di religione buddhista Ornella Muti è stata protagonista di un video sull’account Instagram della figlia Naike che ha raccolto migliaia di like e commenti.

L’invidiabile Ornella Muti manda in visibilio i fan su Instagram

Ornella Muti, in compagnia del suo amico a 4 zampe, un maiale grigio con il quale scherza sdraiata sull’erba del suo giardino di casa, indossava un paio di scarpe décolletée interamente vegane e dal tacco a spillo create per la collezione aleksandersiradekian per un brand russo. Un look che includeva shorts neri e una maglietta bianca con scollo a V, metteva in risalto il fisico invidiabile di una delle più note e amate attrici italiane, 66 anni, che ha ricevuto una valanga di complimenti. In risalto le gambe perfette della Muti, definite da media e fan scultoree. Nei commenti è stato apprezzato anche il tenero maialino che è in compagnia della Muti, di nome Kiara.