No time to die con Daniel Craig sarà girato anche in Calabria, e per la precisione a San Nicola Arcella

Dopo Sapri e Maratea, le cui riprese sono previste nei prossimi giorni, il set di No time to die si sposterà a San Nicola Arcella, in Calabria. La data prevista è per i prossimo 23 settembre: lo scenario sarebbe, secondo delle indiscrezioni, quello dell’Arcomagno, un’area marina con un arco naturale di pietra di circa 20 metri, con un tratto di spiaggia tra i più belli al mondo. Prima di scegliere la location la produzione si era orientata su altre località della Riviera dei Cedri, che non avevano i prerequisiti richiesti.

No time to die è il 25esimo film dedicato all’Agente 007, interpretato anche questa volta da Daniel Craig. Diretto da Cary Joji Fukunaga, nel cast vede Daniel Craig (James Bond) Ana de Armas (Paloma), Rami Malek, Christoph Walt (Blofeld), Naomi Harris (Eve Moneypenny), Ralph Fiennes (M), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Billy Magnussen e tanti altri ancora. Nella pellicola James Bond si è ritirato dal servizio, ma viene presto richiamato dal suo amico Felix Leiter con una richiesta di aiuto, ritrovandosi alla ricerca di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

No time to die esce al cinema in Italia l’8 aprile 2020.