Elijah Wood reciterà nel thriller di Ted Bundy No Man of God, dopo il suo ritorno davanti alla telecamera nell’acclamata commedia horror dell’anno scorso Come to Daddy

Elijah Wood ha trovato il suo prossimo progetto di recitazione nella forma del thriller poliziesco No Man of God, basato sulla storia del criminale Ted Bundy, in cui l’attore reciterà nel ruolo dell’analista dell’FBI impegnato nel suo caso, secondo Deadline. Scritto da C. Robert Cargill (Doctor Strange) e diretto da Amber Sealey (A Plus D), il film sarà ambientato principalmente in una singola stanza di interrogatorio e basato sulle trascrizioni delle conversazioni tra l’analista dell’FBI Bill Hagmaier (Wood) e Bundy che ha avuto luogo tra il 1984 e il 1989. La pellicola racconterà la cronaca della complicata relazione che i due hanno sviluppato durante gli ultimi anni del serial killer nel braccio della morte.

Elijah Wood produrrà anche il film insieme al co-fondatore e partner di produzione di SpectreVision Daniel Noah, Lisa Whalen e Kim Sherman, con Scott Derrickson (Doctor Strange), Hagmaier, Stacy Jorgensen e Mark Ward come produttori esecutivi. No Man of God sarà presentato al mercato virtuale di Cannes della prossima settimana da XYZ Films, che si occuperà delle vendite internazionali insieme a Run Rabbit Run con Elisabeth Moss (The Invisible Man) e Dual con Karen Gillan (Jumanji: The Next Level), Aaron Paul (Breaking Bad) e Jesse Eisenberg (Vivarium).

No Man of God segna una riunione per Wood e XYZ dopo che la società di produzione ha contribuito a finanziare l’acclamato thriller di Netflix I Don’t Feel at Home in This World Anymore, in cui Wood ha recitato accanto a Melanie Lynskey (Castle Rock), e l’adattamento di Color Out of Space di H.P. Lovecraft, che Wood ha prodotto attraverso il suo marchio SpectreVision mentre XYZ ha gestito le vendite internazionali di diritti.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO