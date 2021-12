Nicolas Vaporidis e il dramma della calvizie precoce: “è stato un lutto”

Nicolas Vaporidis, classe 1981, attore e produttore cinematografico, iconico volto di alcuni dei film per ragazzi più amati al mondo e idolo delle teenager per anni, aveva iniziato un percorso diverso prima di dedicarsi alla recitazione. Nipote del direttore di produzione della Maura Film era sempre stato appassionato di cinema, ma l’idea di diventare attore arrivò quando Nicolas Vaporidis frequentava la facoltà di Scienze della comunicazione all’Università La Sapienza di Roma. Tra Londra e Roma frequentò scuole di recitazione e fece le sue prime esperienze sul palcoscenico, mentre il debutto sul grande schermo arrivò nel 2002 con Il ronzio delle mosche. Dopo esser apparso in numerose pellicole il successo risale al 2006 con Notte prima degli esami.

Nicolas Vaporidis e il dramma di perdere i capelli

Tra i maggiori successi di Vaporidis, a partire dal 2006, che lo videro, l’anno successivo, nel 2007, impegnato sul set di 4 film, con una media che si stabilì di 2 film all’anno, si ricordano Notte prima degli esami – Oggi, Come tu mi vuoi, Cemento è armato, Questa notte è ancora nostra, Iago, Maschi contro femmine, Femmine contro maschi, Ci vediamo a casa, Il futuro e, nel 2017 ottiene un ruolo nel film di Ridley Scott Tutti i soldi del mondo. Nicolas Vaporidis che oggi, 12 dicembre 2021, compie 40 anni, lo si ricorda con una folta chioma, una delle tante caratteristiche amate dai fan. Ma, da molti anni, l’attore ha dovuto dire addio ai suoi capelli e, come ha ammesso lui stesso, non è stato facile. “È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome“, ha dichiarato durante un’intervista di Radio Club 91. Perdendo i capelli si è reso conto che la soluzione migliore sarebbe stata tagliarli definitivamente. “Li ho tagliati tutti e la vita continua“, ha aggiunto. “E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così“. Lui stesso ha definito la scelta una “liberazione”.