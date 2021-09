Netflix: i primi videogiochi sono ora disponibili anche in Italia!

Netflix punta al settore videoludico! Il gigante dello streaming ha acquisito il suo primo studio di videogiochi

Netflix, appena entrato nel mondo dei videogiochi, ha annunciato di aver acquisito la Night School Studio, casa di sviluppo nota specialmente per il suo gioco di debutto, acclamato dalla critica, Oxenfree. Questa è la prima acquisizione videoludica da parte del gigante dello streaming. Fondato da Sean Krankel e Adam Hines nel 2014, Night School Studio ha sviluppato i seguenti titoli: Oxenfree, Afterparty e Next Stop Nowhere. Al momento non sono stati resi noti i termini dell’accordo tra le due parti.

In un post sul suo blog uno dei fondatori di Night School, Sean Krankel, ha scritto che lo studio “vuole estendere le loro aspirazioni narrative e di design attraverso giochi originali e creati con il cuore”. “Netflix offre ai creatori di film, TV e ora di giochi una tela senza precedenti per creare e offrire eccellente intrattenimento a milioni di persone. Le nostre esplorazioni nel gameplay narrativo e il track record di Netflix nel supportare diversi narratori sono stati un abbinamento così naturale. Sembrava che entrambe le squadre fossero arrivate istintivamente a questa conclusione. Il team di Netflix ha mostrato la massima cura per proteggere la nostra visione creativa” si legge sul blog.

Netflix ha svelato ufficialmente i suoi piani per entrare nel mercato dei videogiochi lo scorso luglio. Inizialmente inizierà con i giochi per i dispositivi mobile, vedendoli come una nuova categoria di contenuti che aiuterà lo streamer ad attirare e fidelizzare i clienti. I giochi su Netflix saranno inclusi come parte dell’abbonamento complessivo, senza pubblicità o acquisti in-app. La società prevede di continuare a lavorare con gli sviluppatori di tutto il mondo e “assumere i migliori talenti del settore per offrire una grande collezione di giochi esclusivi, progettati per ogni tipo di giocatore e qualsiasi livello di gioco”. I primi giochi sono ora disponibili anche in Italia, totalmente gratis e, al momento, solo per Android. I titoli sono 5 e comprendono: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops. I giochi sono installabili sul proprio dispositivo direttamente dall’app ufficiale Netflix.