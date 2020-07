Monica Bellucci è protagonista nei panni di Anita Ekberg dell’iconica scena felliniana del bagno nella Fontana di Trevi ricreata per il film The Girl in the Fountain.

I prossimi progetti che coinvolgono Monica Bellucci si preannunciano estremamente interessanti. L’attrice, apprezzatissima sia in patria che all’estero, oltre a vestire i panni della femminista Tina Modotti nella miniserie curata da Edoardo de Angelis, interpreterà infatti Anita Ekberg nel film The Girl in the Fountain diretto da Antongiulio Panizzi con la produzione di Dugong Films e il supporto di Regione Lazio. Il film segue i passi nella settima arte di quella che è considerata la diva per eccellenza entrata nella leggenda grazie anche ad alcune sequenze iconiche sotto la regia di Federico Fellini. Proprio una scena inconfondibile de La dolce vita, infatti, ha ispirato il titolo di questo biopic che racconta la vita della star svedese coniugando realtà e suggestioni su un mito. Come riportato da Il Messaggero, Monica Bellucci ha già completato le riprese della celebre scena dell’iconico bagno nella Fontana di Trevi, momento e immagine così potente della filmografia felliniana da entrare nell’immaginario comune non solo del cinema italiano ma anche di Roma stessa. L’attrice italiana, secondo il produttore Marco Alessi, ha dimostrato tutto il suo talento nel confronto con una figura importante come quella di Anita Ekberg e nel farlo si è divertita molto sul set.

Con questo progetto che riflette sul ruolo di un’attrice divenuta diva, Monica Bellucci si confronta infatti anche con la sua prestigiosa carriera che l’ha portata a interpretare personaggi iconici anche in grandi franchise internazionali come Matrix e la saga di 007. La diva italiana in The Girl in the Fountain rielabora quindi lucidamente la sua arte e la sua posizione interpretando a sua volta un’attrice contattata da un regista per interpretare Anita Ekberg in un film. Il gioco di specchi tra realtà e finzione, inoltre, è sostenuto anche dalla scelta di coinvolgere nella realizzazione di questa pellicola di Antongiulio Panizzi – che non nasconde ambizioni prestigiose da festival – anche l’entourage della stessa Monica Bellucci, i cui agenti, quindi, interpretano i loro ruoli della vita reale all’interno del film.

