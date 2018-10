Misbehaviour – Keira Knightley sarà la protagonista del film drammatico

Tempo di lettura: 1 minuto

Keira Knightley assisterà a Miss Mondo 1970 nel film drammatico Misbehaviour

L’attrice nominata all’Oscar Keira Knightley (Pirati dei Caraibi, The Imitation Game) ha firmato per recitare in Misbehaviour. Oltre a Knightley, nel cast anche le attrici Gugu Mbatha-Raw e Jessie Buckley. La regista vincitrice del BAFTA Philippa Lowthorpe è pronta a dirigere Misbehavior con Rebecca Frayn come sceneggiatrice.

Il film si baserà sulla storia della competizione Miss Mondo del 1970, che è stata la trasmissione televisiva più seguita con oltre 100 milioni di spettatori. Il concorso si è tenuto a Londra con il leggendario cabarettista/attore Bob Hope che ha presentato lo spettacolo. Miss World 1970 divenne uno degli eventi più memorabili e controversi nella storia del concorso, quando il pubblicò assistette al rovesciamento degli ideali di bellezza occidentali, incoronando la prima Miss Mondo di colore.

Uno dei problemi dello spettacolo è stata l’improvvisa protesta del Women’s Liberation Movement, che sosteneva che i concorsi di bellezza comportassero umiliazioni alle donne. Il movimento ha attirato l’attenzione quando causò continue interruzioni durante la diretta.

Keira Knightley è conosciuta per aver recitato in grandi produzioni cinematografiche, come Star Wars – La minaccia fantasma e Pirati dei Caraibi. I suoi crediti cinematografici includono anche film drammatici come Espiazione, The Imitation Game e Orgoglio e pregiudizio. Gli ultimi due hanno ottenuto le nomination agli Academy Award come miglior attrice non protagonista e miglior attrice, rispettivamente. La prossima volta verrà vista nell’ultimo adattamento Disney de Lo Schiaccianoci.