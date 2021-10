Michael Keaton non ha dubbi sulla vestibilità della sua tuta da Batman

Michael Keaton tornerà in uno dei ruoli più amati di sempre

Michael Keaton non ha bisogno di presentazioni: l’attore statunitense, classe 1951, è un volto noto di Hollywood, avendo partecipato a progetti del calibro di Beetlejuice – Spiritello porcello (1988), Molto rumore per nulla (1993), Jackie Brown (1997), Il caso Spotlight (2015) e molto altro ancora. In particolare, il divo viene ricordato principalmente per aver interpretato Batman in Batman (1989) di Tim Burton e Batman – Il ritorno (1992) sempre dello stesso regista. Per fortuna, l’artista ha avuto la possibilità di tornare, anche se per poco, nei panni del supereroe DC in The Flash, film dedicato al velocista del DCEU diretto da Andy Muschietti (It, La madre).

In particolare, all’interno della realizzazione, Michael Keaton incarnerà un Bruce Wayne invecchiato con il quale interagisce il protagonista che avrà un dialogo anche con l’attuale Batman titolare del mondo DC ovvero Ben Affleck. In una recente intervista per The Late Show with Stephen Colbert (riportata da Screen Rant), mentre stava promuovendo la nuova serie Dopesick, è stato chiesto a Keaton, ironicamente, se dopo tutto questo tempo (più di 30 anni) la sua tuta di Batman ancora gli stava comoda e la sua risposta ha dell’incredibile.

Sono snello come sempre, amico. Potrei indossare ancora l’abito senza variare le dimensioni.

Chissà se con The Flash Michael Keaton vivrà una sorta di nuova giovinezza, ma una cosa è assolutamente certa: da quando il divo è tornato nuovamente alla ribalta sul grande schermo con Birdman (2014) di Alejandro González Iñárritu, l’artista ha ricominciato a fare grande cinema, partecipando a progetti più di punta, dopo tanti anni di buio totale. Vedremo se all’interno di The Flash, l’attore si farà valere, ma siamo sicuri che, considerando la sua incredibile bravura, renderà la sua partecipazione e la sua interpretazione memorabili.