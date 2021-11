Matthew McConaughey sui vaccini fatti ai bambini: “Dobbiamo fidarci?”

Matthew McConaughey è vaccinato, ma vuole maggiori informazioni prima che lo siano anche i suoi figli

Matthew McConaughey sta ancora valutando se far vaccinare o meno i suoi figli più piccoli. L’attore premio Oscar ha avuto tre figli con la moglie Camila Alves: il tredicenne Levi, la figlia di 11 anni Vida e Livingston, 8 anni. Durante un’intervista in live streaming con il New York Times gli è stato chiesto cosa ne pensasse dei vaccini e l’attore ha così risposto: “Hanno appena detto che possiamo vaccinare i bambini. Dobbiamo fidarci…? Voglio fidarmi della scienza. Penso che sia qualche tipo di truffa o teoria della cospirazione? Diavolo, no, non è vero. Non c’è nessuna cospirazione. Questi sono scienziati che cercano di fare la cosa giusta”.

Tuttavia, ha aggiunto: “Fa paura. In questo momento non sto vaccinando i miei figli, ve lo confesso. Sono stato vaccinato. Mia moglie è stata vaccinata. Abbiamo una persona ad alto rischio nella nostra famiglia, mia madre [Kay McConaughey], che ha 90 anni ed è immunocompromessa. Non l’ho fatto perché qualcuno mi ha detto che dovevo, ho scelto di farlo“. La sua dichiarazione arriva dopo che sono state autorizzate le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Durante il livestream l’intervistatore Andrew Ross Sorkin ha insistito nel chiedere spiegazioni sul motivo dietro la sua titubanza nel far vaccinare i figli. “Ci andavamo piano con le vaccinazioni anche prima del COVID. Intendiamoci, siamo stati in quarantena molto più a lungo degli altri nostri amici, lo stiamo facendo anche ora”. L’attore ha voluto specificare che stanno eseguendo molti test e che cercano di fare molto più cose all’aperto, anche se ha ammesso che non tutti possono avere questo privilegio. Matthew McConaughey non ha voluto dire se il figlio più grande, di 13 anni, è vaccinato o meno.

Alla fine della conversazione l’intervistatore Sorkin ha specificato che McConaughey non si riferiva al vaccino per i bambini dai 12 anni in su, che è stato approvato durante l’estate, ma al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni, che ha ottenuto il via libera il 2 novembre scorso. “Ha detto che ci penserà su quando avrà più informazioni a riguardo” ha concluso l’intervistatore.