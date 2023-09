Mathieu Kassovitz e il grave incidente in moto: come sta l’attore de Il favoloso mondo di Amélie?

Paura per Mathieu Kassovitz. Il regista e attore francese – noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Nino Quincampoix in Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet – è stato vittima lo scorso 3 settembre di un grave incidente sulla pista dell’autodromo di Linas-Monthléry, situato a sud di Parigi, mentre stava partecipando – a bordo di una moto ad uno stage di perfezionamento nella guida.

Le condizioni di salute di Mathieu Kassovitz dopo il grave incidente

Secondo quanto è emerso, Mathieu Kassovitz ha perso il controllo della moto nei pressi di una curva, finendo su una barriera di protezione. L’urto lo ha scaraventato al di fuori della pista, dove è finito violentemente a terra. L’attore e regista francese ha riportato gravi fratture, in particolare al bacino e alle caviglie, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Dopo l’impatto al suolo, è rimasto cosciente e ha potuto togliersi subito, da solo, il casco. Il regista di Babylon A.D. – diventato famoso nel 1995 con il film L’odio, vincitore del premio per la migliore regia al 48º Festival di Cannes e di tre Premi César – non è solo appassionato di moto, ma di motori in generale. Nel 2009, al volante di una Tesla Roadster, ha vinto il Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles, nella categoria dei veicoli elettrici.