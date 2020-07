Martin Scorsese sarà il regista del film biopic sulla leggenda dei pesi massimi Mike Tyson, interpretato per l’occasione dall’attore Jamie Foxx

Martin Scorsese tornerà a dirigere un film sul mondo della boxe dopo Toro Scatenato, uscito al cinema 40 anni fa. Il regista dirigerà il cast del biopic su Mike Tyson, che vedrà protagonista Jamie Foxx. L’attore, 52 anni, si sta allenando intensamente per interpretare la leggenda dei pesi massimi sul grande schermo. La star di Django Unchained ha pubblicato una serie di selfie a torso nudo per i suoi follower su Instagram ed ha scritto: “La trasformazione ha inizio… Finding Mike.

Tuttavia, con le riprese posticipate a causa dell’epidemia globale, Foxx ha usato il tempo libero per rilasciare una serie di interviste riguardanti il film. Parlando durante il programma All the Smoke di Showtime, Foxx ha dichiarato:

Martin Scorsese, che non ha girato un film sulla boxe dai tempi di Toro Scatenato, ha accettato di prendere il timone del progetto. Vogliamo mostrare a tutti che ci si evolve. Tutti vengono da un posto buono o cattivo. Penso che quando parliamo di Mike Tyson in questa storia, giovani e vecchi saranno in grado di capire il viaggio di questo uomo.

Scorsese ha diretto alcuni dei migliori film di tutti i tempi tra cui Quei bravi ragazzi e The Wolf of Wall Street. Toro Scatenato documenta invece la storia del peso medio italo-americano Jake LaMotta.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO