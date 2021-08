Madonna: cena a Ostuni per la cantante, tra Bella Ciao e Volare [VIDEO]

Madonna ha trascorso una serata a Ostuni, in Puglia, godendosi una cena con amici e parenti, cantando Bella Ciao e omaggiando Volare

Nei giorni scorsi, Madonna è tornata in Italia per festeggiare il suo compleanno. Un’occasione speciale che ha spinto la popstar a tornare in Puglia, regione che ha già visitato più volte negli ultimi anni e che, evidentemente, le è rimasta nel cuore. La popstar si è goduta un party tra amici e parenti in un’atmosfera da sogno, nel resort di Borgo Egnazia, a Savelletri (Fasano), come mostrano le foto ed i video circolati all’inizio di questa settimana. Nei giorni successivi, Madonna si è spostata a Lecce con un treno regionale, concedendosi una passeggiata nel centro della provincia pugliese.

Per proseguire al meglio il suo tour, la cantante americana ha optato per una serata a Ostuni: un video condiviso da lei stessa su Instagram la mostra mentre arriva in auto in città, accompagnata dai suoi figli, dagli amici e dal suo attuale fidanzato, Ahlamalik Williams. Subito dopo, la comitiva si è spostata all’interno di un ristorante, dove Madonna e gli altri ospiti sono stati intrattenuti dalla musica dal vivo e dai tamburelli che hanno accompagnato la voce della popstar e degli altri presenti mentre intonavano a gran voce Bella Ciao.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

La prima parte del filmato apparso sui social è accompagnata dalle note di Volare di Domenico Modugno, ulteriore omaggio di Madonna al Bel Paese. Insomma, la regina del pop continua ad essere molto legata all’Italia, suo paese di origine: i suoi nonni erano infatti abruzzesi. Si chiamavano Gaetano Ciccone e Michelina di Iulio, nati rispettivamente nel 1901 e nel 1902 a Pacentro, un piccolo paese a 10 km da Sulmona.

Madonna è solo l’ultima delle celebrità americane che hanno scelto di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Oltre a lei, ricordiamo Anthony Hopkins, Orlando Bloom con Katy Perry, Julia Roberts, Jennifer Lopez e Ben Affleck, Robert Downey Jr. e Harry Styles.