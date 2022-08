Madonna festeggia i 64 anni in Sicilia: le foto della festa di compleanno esclusiva a Feudo Castelluccio incantano i fan! 

Madonna una di noi! Per i suoi 64 anni la cantante e attrice americana, ma dalle chiarissime origini italiane (da lei mai tenute celate), ha deciso di festeggiare lungo la nostra penisola, dov’era arrivata alcuni giorni fa. Nella meravigliosa Sicilia, terra capace di stregare il mondo intero, compresi i divi d’oltreoceano, Lady Ciccone era in compagnia di un nutrito entourage, composto in totale da almeno 100 persone, tra cui gli amici più intimi invitati al party.

Madonna in Sicilia: party a Feudo Castelluccio per il suo 64esimo compleanno

Una nutrita lista della quale spiccano il fotografo Steven Klein, lo scrittore e manager Guy Oseary e Maha Dakhil Jackson. Durante l’evento sono andati in scena dei momenti fedeli allo “stile” Madonna, tra gioielli-maschera di ispirazione surrealista, croci e mini statue di madonne. Insomma, non è mancato proprio niente all’appuntamento, in linea con le precedenti celebrazioni nella penisola italica della star, che ormai da un po’ di anni ha preso l’abitudine di spegnere le candeline nel Belpaese.

Ben più sobri i festeggiamenti per i 22 anni del secondo figlio dell’artista, Rocco Ritchie, nato l’11 agosto. A far da sfondo alla fiesta, il solito Feudo Castelluccio. Per l’occasione il ragazzo, che fa il pittore a Londra ed è già parecchio quotato nell’ambiente malgrado la giovane età, aveva peraltro acconsentito alla pubblicazione di una fotografia insieme alla madre.

Una primizia assoluta, o quasi, per uno estraneo ai social e attento alla privacy. Predilige talmente una vita lontana dai riflettori da lavorare sotto uno pseudonimo, così da provare a tenersi lontano dalle attenzioni dei media. Problemi che non sono considerati tali da Madonna, per cui i social rappresentano il più divertente dei giochi, soprattutto quando c’è da celebrare una ricorrenza importante. Tornerà in Italia per i 65? Le probabilità sono decisamente elevate.