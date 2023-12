Madame Web: il poster del cinecomic è dedicato alle relazioni tra i personaggi

Madame Web è un personaggio decisamente interessante che orbita intorno all’universo dell’Arrampicamuri: in particolare stiamo parlando di una paramedica che ha purtroppo una malattia degenerativa neurologica dovuta alla Miastenia gravis che però riesce a compensare con delle abilità e poteri straordinari. La donna, infatti, è dotata di incredibili capacità di chiaroveggenza che le permettono di scoprire effettivamente chi si nasconde dietro la maschera di Spider-Man, non solo: nel corso del tempo, infatti, le sue abilità sono migliorate sempre di più. Ebbene, finalmente, dal suo debutto nei fumetti, avvenuto precisamente nel 1980, ecco che finalmente tale antieroina sta per debuttare anche sul grande schermo.

Madame Web è in arrivo dal 14 febbraio 2024

Mentre questo particolare universo a sé stante della Sony relativo a personaggi del mondo di Spider-Man (ovvero il cosiddetto SSU o Sony Spiderman’s Universe) sta andando in maniera un pochino altalenante, sembra che Madame Web abbia comunque abbastanza incuriosito il pubblico. Ecco che, come riportato da un recente comunicato stampa, abbiamo avuto la possibilità di vedere il nuovo poster relativo proprio a tale cinecomic che trovate qui sotto. Nella locandina in questione possiamo vedere la protagonista, incarnata da Dakota Johnson (50 sfumature di grigio, Suspiria) che è collegata ad una serie di personaggi collaterali come tra l’altro suggerisce anche la stessa sinossi della pellicola.

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Vi ricordiamo, in particolare, che Madame Web vede la regia affidata a S.J. Clarkson (Toast, Amanti) con la sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless (entrambi dietro The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, Dracula Untold e Gods of Egypt). Il cast, invece, è composto anche da Sydney Sweeney nella parte di Julia Carpenter/Spider-Woman, Isabela Merced nel ruolo di Anya Corazon/Araña, Tahar Rahim che impersona Ezekiel Sims e molti altri ancora. Proprio il lungometraggio in questione, prodotto da Columbia Pictures, è in arrivo nelle sale italiane dal 14 febbraio 2024 con la distribuzione di Warner Bros.

